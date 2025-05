Pagelle Juventus Atalanta Under 15 | magia Tufaro Salvai indispensabile Brostic un muro che non basta – VOTI

Nella sfida avvincente tra Juventus e Atalanta Under 15, valida per il ritorno dei quarti di finale playoff, ogni giocatore ha lasciato il segno. Dallo splendido talento di Tufaro, a Brostic, un vero muro difensivo, fino ai momenti chiave di Salvai. Scopri i voti e i giudizi di Fabio Zaccaria sui protagonisti di questa intensa partita, inviato direttamente da Vinovo.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Atalanta Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei quarti dei playoff. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Atalanta Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il quarto di ritorno dei playoff di campionato. Brostic 7 – Un muro, più volte decisivo per mantenere il risultato in equilibrio ma non basta per passare il turno. Bonetti 7 – Le cose migliori le fa in fase di possesso quando si sovrappone sulla destra, un motorino infermabile. Difensivamente soffre soprattutto nel secondo tempo ma il suo contributo risulta fondamentale... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Atalanta Under 15: magia Tufaro, Salvai indispensabile, Brostic un muro che non basta – VOTI

