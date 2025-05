PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LECCE 0-1 | disastro biancazzurro Giampaolo fa festa

Nell'ultima giornata del campionato di Serie A, la Lazio vive un autentico incubo, cedendo in casa al Lecce e vedendo sfuggire il settimo posto, scavalcata dalla Fiorentina. Una prestazione disastrosa per i biancazzurri che, tra critiche e delusioni, salutano mestamente la stagione. Scopriamo i voti e i giudizi del match dell'Olimpico, mentre Giampaolo festeggia la straordinaria vittoria dei suoi.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202425 La Lazio cade incredibilmente in casa contro il Lecce e saluta mestamente questo campionato, soprattutto perchĂ© la Fiorentina vince a Udine e scavalca in extremis i biancocelesti. La squadra di Baroni, in virtĂą degli scontri diretti a sfavore con i viola, è settima e fuori da tutte le coppe europee. Taty Castellanos (LaPresse) – calciomercato.it Un ko con una prestazione pessima, giocando tutto il secondo tempo in superioritĂ numerica per l’espulsione di Pierotti a fine primo tempo. Dall’altra parte il Lecce può esultare, perchĂ© si salva comodamente mandando in B Empoli e Venezia... 🔗 Leggi su Calciomercato.it