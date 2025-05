Pagani convocato il consiglio comunale | Fezza e Mariconda FdI annunciano interventi su temi strategici

Il Consiglio Comunale di Pagani è convocato per lunedì 26 maggio alle ore 18 presso l'Auditorium “Tommaso Maria Fusco”. Durante la seduta, i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Fezza e Mariconda, presenteranno interventi su temi strategici per la comunità. In caso di mancanza del numero legale, è prevista una seconda convocazione.

È in programma per lunedì 26 maggio alle ore 18 la prossima seduta pubblica ordinaria del Consiglio Comunale di Pagani, che si terrà presso la sala Polifunzionale "Tommaso Maria Fusco" dell'Auditorium cittadino. In caso di mancanza del numero legale, è prevista una seconda convocazione per...

