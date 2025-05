Paderno Papa Leone XIV saluta i Ciclisti per caso | il gruppo partito da Cassina Amata

Papa Leone XIV ha rivolto un caloroso saluto ai ciclisti di Paderno Dugnano, partiti da Cassina Amata e arrivati in piazza San Pietro. Un messaggio di entusiasmo e vicinanza rivolto ai gruppi di appassionati che vivono la passione delle due ruote, anche "per caso". Un gesto simbolico che unisce comunità e sport, celebrando l’amore per la bicicletta e lo spirito di avventura.

“Saluto i ciclisti di Paderno Dugnano”. Papa Leone XIV dedica un pensiero al gruppo di padernesi partito da Cassina Amata in sella alle loro bici presenti in piazza San Pietro. Il saluto di Papa Leone a Paderno e ai ciclisti per caso Nuova avventura in mountain bike per un gruppo di appassionati pedalatori fuori strada . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?”

In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV: il ritorno a Nicea dopo 1700 anni e il sogno dell’unitĂ

Papa Leone XIV torna a Nicea, dopo 1700 anni dal primo Concilio ecumenico, per un gesto senza precedenti che segna un forte richiamo all'unitĂ dei cristiani.

Papa Leone XIV, quando inizia il Pontificato: tutto sul rito che ha sostituito l’intronizzazione

Domenica 18 maggio segnerĂ l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, eletto l'8 maggio.

I primi passi di Papa Leone XIV, che cosa abbiamo imparato su di lui dall’inizio del suo pontificato

Da vanityfair.it: Dai grandi appelli contro la guerra al richiamo alla responsabilità dei media, dal sostegno a una visione conservatrice della famiglia alla cura per l’ambiente ...

Papa Leone XIV, bagno di folla per il giro in papamobile, poi la benedizione dei neonati: «Mondo ferito dalla guerra, costruiamo la pace»

Si legge su ilmessaggero.it: Bagno di folla per papa Prevost in papamobile in Piazza San Pietro prima della sua udienza generale. Per Leone XIV si tratta della prima udienza generale. Il Pontefice saluta e benedice i fedeli, ...

Papa Leone, oggi a San Giovanni l'insediamento come guida di Roma. Tutte le tappe e le strade chiuse

Da ilmessaggero.it: Anche Gregorio XIII lo fece il 25 maggio. Ma del 1572 (era un giovedì) e a cavallo. Mentre Leone XII compì il suo viaggio partendo dal Qurinale, nel 1823, in carrozza.

PAPA LEONE XIV STAFFETTA STRADALE SCORTA POLIZIA DI STATO TORNA IN VATICANO DOPO LA PRIMA USCITA