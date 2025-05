Pacho pensa a PSG Inter | Felice per la Coppa di Francia ma ora ci prepariamo alla data che tutti aspettiamo…

Pacho pensa a PSG Inter: «Felice per la Coppa di Francia, ma ora ci prepariamo alla data che tutti aspettiamo.» Le parole del difensore dei parigini. Willian Pacho ha messo in bacheca il suo secondo titolo stagionale alla sua prima stagione con il Paris Saint-Germain, aggiudicandosi anche la Coupe de France dopo il trionfo in campionato. Al termine della finale, il difensore ecuadoregno ha condiviso la sua gioia parlando in zona mista anche della finale di Champions League contro l’ Inter LE PAROLE- « Sono molto felice, molto felice. Nella mia prima stagione qui, ho già vinto due trofei importanti, il campionato e la Coppa di Francia... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pacho pensa a PSG Inter: «Felice per la Coppa di Francia, ma ora ci prepariamo alla data che tutti aspettiamo…»

