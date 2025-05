Outlander Blood of My Blood | due nuove epiche storie d’amore al via!

Preparati a essere travolto da "Outlander: Blood of My Blood", il prequel che offre due nuove, epiche storie d'amore. Mentre la serie originale si avvicina alla sua conclusione, questo nuovo capitolo promette passione e avventure, riportando i protagonisti in una Scozia ricca di emozioni. Scopri tutti i dettagli su questa attesissima produzione di STARZ e lasciati incantare dal fascino di un'epoca senza tempo.

Outlander: Blood of My Blood - Outlander: Blood of My Blood è una serie tv statunitense creata da Matthew B. Roberts, spin-off prequel del successo Outlander, tratto a sua volta dall'omonima saga letteraria di Diana Gabaldon. Scrive comingsoon.it

Hermione Corfield plays Claire Fraser's mum Julia in the prequel show Blood of my Blood. - Joining the four on the cast list are Your Honor's Tony Curran as Simon Fraser, Rebus' Seamus McLean Ross as Colum MacKenzie, Ackley Bridge's Sam Retford as Dougal MacKenzie, Rory Alexander as Murtagh ... Segnala dailyrecord.co.uk

Outlander: Blood of My Blood will prove it's not just Jamie and Claire who are 'destined to be together' - Outlander: Blood of My Blood on Starz will prove it's not just Jamie and Claire who are 'destined to be together.' The same can be said about their parents' love stories, Brian and Ellen Fraser and ... Lo riporta msn.com

