Otto volte più pericoloso Cosa si rischia col cibo straniero

Cibi e bevande stranieri possono rappresentare rischi maggiori per la salute dei consumatori italiani. Secondo Coldiretti, queste importazioni sono otto volte più pericolose rispetto ai prodotti locali, a causa di controlli meno rigorosi e di possibili contaminazioni. L'allarme sottolinea la necessità di misure più stringenti e di strategie per garantire sicurezza e qualità, proteggendo così i consumatori e il patrimonio agroalimentare nazionale.

Sono decisamente più pericolosi i cibi e le bevande straniere che arrivano dall'esterno dei confini italiani per un motivo ben preciso: qual è l'allarme di Coldiretti e la proposta per fronteggiare l'emergenza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Otto volte più pericoloso". Cosa si rischia col cibo straniero

Contenuti che potrebbero interessarti

Condannato per maltrattamenti sul padre, viola più volte l'affidamento in prova

Il 14 maggio, i carabinieri di Mesola hanno arrestato un 55enne, già condannato per maltrattamenti nei confronti del padre, per aver violato ripetutamente le condizioni dell'affidamento in prova.

Corre per più 25 ore, scala 10 volte il Monte Jouf: l'impresa per raccogliere fondi per l'amico malato di Sla

Il 10 maggio, Lefter Valentin, 38 anni, ha compiuto un'eroica impresa: correre per oltre 25 ore scalando il Monte Jouf dieci volte, per raccogliere fondi a sostegno dell'amico malato di SLA, Stefano.

“Sono stata sposata due volte, ma a 51 anni ero ancora vergine. Poi finalmente ho fatto sesso e non mi sono più fermata”: la delusione e rinascita di una donna

A 51 anni, dopo due matrimoni e una lunga attesa, ho finalmente scoperto il sesso, trasformando la mia vita.

È otto volte più pericoloso andare in bici o piedi che in macchina - lettura ad alta voce