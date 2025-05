Ospedale di comunità a Mondragone Zannini nel mirino | Nessun merito suo sono fondi europei e statali

L’Ospedale di Comunità di Mondragone Zannini al centro di polemiche, con Antonio Belli di Fratelli d’Italia che smentisce le autocelebrazioni del consigliere regionale Giovanni Zannini, evidenziando come il progetto sia stato realizzato grazie a fondi europei e statali del PNRR, e non per meriti personali. La disputa mette in luce tensioni politiche e divergenze sulla gestione e la comunicazione dei finanziamenti infrastrutturali nel territorio.

“Basta autocelebrazioni farlocche: l’Ospedale di Comunità è frutto del PNRR, non certo di Giovanni Zannini”. Così Antonio Belli, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, interviene a gamba tesa contro il consigliere regionale, accusandolo di “strumentalizzare l’ignoranza in materia di finanza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ospedale di comunità a Mondragone, Zannini nel mirino: “Nessun merito suo, sono fondi europei e statali”

