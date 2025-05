Osimhen Juve obiettivo definito per l’attacco del futuro! Così può arrivare a Torino | il piano che può essere collegato con un altro possibile colpo Ultime

Victor Osimhen è diventato un obiettivo primario per la Juventus nel mercato estivo, segnando una chiara intenzione di rinforzare l'attacco. Secondo fonti affidabili, i bianconeri stanno pianificando strategie collegate per assicurarsi il talento nigeriano, aumentando le possibilità di un colpo di mercato significativo. Scopriamo insieme i dettagli di questa ambiziosa mossa per il futuro della Vecchia Signora.

Osimhen Juve, obiettivo definito per l’attacco del futuro: tutti i dettagli sul possibile futuro del nigeriano. Il grande obiettivo del calciomercato Juve è Osimhen. Non è più una notizia ma secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la volontà dei bianconeri è quello di portarlo a Torino insieme a Conte. È stato infatti aperto un doppio tavolo col Napoli che sarà bollente nelle prossime settimane. PAROLE – «Conte più Osimhen (due tavoli con la Juventus da definire con calma) e Allegri-Napoli: la strada resta questa dopo l’incontro già svelato tra Max e il club azzurro». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, obiettivo definito per l’attacco del futuro! Così può arrivare a Torino: il piano che può essere collegato con un altro possibile colpo. Ultime

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri»

Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

Osimhen Juve, l’obiettivo in attacco è campione di Turchia col Galatasaray! Non smette di segnare: altra rete pesantissima – VIDEO

Osimhen, obiettivo di mercato della Juventus, continua a stupire. Campione di Turchia con il Galatasaray, il nigeriano ha segnato l’ennesima rete decisiva, confermandosi protagonista.

Gyokeres primo obiettivo Juve: ecco perché viene preferito a Osimhen | ESCLUSIVO

Juventus punta su Gyokeres come primo obiettivo, preferendolo a Osimhen per caratteristiche e potenziale esclusivo.

Se ne parla anche su altri siti

Osimhen Juventus, nuove conferme: è lui il primo grande obiettivo per l’attacco! Svelato il possibile piano della dirigenza. Novità

Riporta juventusnews24.com: Osimhen Juventus, è lui il grande obiettivo: il piano del club bianconero per l’attacco della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti Il calciomercato Juve prepara la rivoluzione in attacco. Come r ...

Juve: niente Osimhen, Giuntoli chiude per un altro bomber

Secondo stopandgoal.net: La Juventus potrebbe optare per un nome differente da quello di Osimhen in attacco: i dettagli della trattativa ...

Sportmediaset - Juve, Osimhen primo obiettivo in attacco: piacciono anche altri 3 giocatori

tuttojuve.com scrive: Victor Osimhen, centravanti classe 1998 del Napoli e della nazionale nigeriana, attualmente in prestito al Galatasaray, resta il primo obiettivo della Juventus in attacco in vista della ...

Juventus: Victor Osimhen è l'obiettivo numero uno per l'attacco // Analisi FcmNewsSport