ortona al voto per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale

Ortona torna alle urne il 25 e 26 maggio 2025 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale, dopo un anno di commissariamento. Le elezioni si svolgeranno in 27 sezioni, con orari variabili tra le 7 e le 23. Un momento importante per la città , che si avvicina al voto con l’obiettivo di definire il proprio futuro amministrativo.

Ortona pronta a tornare al voto dopo 13 mesi di commissariamento con sette candidati sindaco

Scrive gaeta.it: Ortona si prepara alle elezioni comunali del 25 maggio dopo un anno di commissariamento, con sette candidati sindaco e una campagna segnata da crisi politica e visite di leader nazionali.

COMUNALI: DOMANI 50MILA AL VOTO IN 6 COMUNI,

Lo riporta abruzzoweb.it: L’AQUILA – Oggi il silenzio elettorale, poi domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, urne aperte per eleggere in Abruzzo i sindaci e i consigli comunali in sei comuni, con circa 50mila cittadi ...

VOTO A ORTONA: GLI ONOREVOLI DEI 5 STELLE COLUCCI, GUBITOSA, DONNO E TORTO A SOSTEGNO DI NAPOLIONE

Scrive abruzzoweb.it: E sono sicuro che insieme possiamo cambiare Ortona». Un concetto rimarcato anche dall’onorevole Torto: «Non si possono scegliere sempre le solite facce che deludono ormai da anni. Venerdì ...