Ortofrutta da Arcea oltre 1 milione di euro per le organizzazioni di produttori | parte la prima liquidazione

Arcea ha avviato la prima liquidazione di oltre un milione di euro destinato alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo calabrese, nell’ambito degli anticipi dei Programmi operativi. Un intervento che rappresenta un importante segnale di fiducia e sostegno, garantendo una prima iniezione di liquidità fondamentale per rafforzare il comparto e favorire lo sviluppo delle imprese agricole locali.

Un’iniezione di fiducia, e di liquidità, per il comparto ortofrutticolo calabrese: Arcea ha avviato la prima tranche di pagamenti relativi all’anticipazione dei Programmi operativi ortofrutta, stanziando oltre un milione di euro a favore delle organizzazioni di produttori e delle loro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Ortofrutta, da Arcea oltre 1 milione di euro per le organizzazioni di produttori: parte la prima liquidazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Schianto tremendo, è morto proprio lui: una vita oltre i limiti

Un tragico destino ha colpito Pierluigi Talamona, un uomo che ha vissuto oltre i limiti. Martedì pomeriggio, sullo sfondo di un paesaggio sereno del Varesotto, un'ultima corsa in bici si è trasformata in un terribile schianto.

"Oltre gli itinerari turistici tradizionali: viaggio alla scoperta delle isole della laguna sud di Venezia"

Scopri le meraviglie nascoste della laguna sud di Venezia il 17 maggio 2025. "Oltre gli itinerari turistici tradizionali" ti porterà in un viaggio affascinante tra le isole meno conosciute, dove la storia e la cultura si intrecciano con paesaggi incantevoli.

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia

Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ortofrutta, da Arcea oltre 1 milione di euro per le organizzazioni di produttori: parte la prima liquidazione

Segnala reggiotoday.it: A darne notizia è l’assessorato regionale all’agricoltura, guidato da Gianluca Gallo. La cifra esatta liquidata è pari a euro 1.093.328,09.

Programmi operativi ortofrutta, Arcea liquida i primi anticipi delle domande di pagamento

reggiotv.it scrive: "Con oltre 1 milione di euro Arcea ha dato il via alla prima liquidazione relativa alle anticipazione delle domande di pagamento riguardanti i Programmi Operativi Ortofrutta realizzati dalle Organizza ...

Agricoltura, nuovi pagamenti per oltre 5 milioni avviati da Arcea in Calabria

Riporta msn.com: Nuove risorse per gli agricoltori calabresi: ammonta a 5.300.000 euro l’importo complessivo delle liquidazioni avviate dall’organismo pagatore Arcea, in relazione a diverse misure.