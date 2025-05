Orsini su dazi Usa al 50% | Calma e velocissimamente trattative

Il rappresentante Orsini commenta con cautela i dazi del 50% annunciati dal presidente USA Donald Trump. In un contesto di forte volatilità economica, sottolinea l'importanza di mantenere la calma e avviare trattative rapide per affrontare la situazione, considerando le ingenti perdite subite dalla Borsa europea, quantificate in 140 miliardi. La necessità di una risposta strategica si fa sempre più pressante.

Roma, 25 mag. (askanews) – Sui dazi al 50% annunciati dal presidente Usa Donald Trump “secondo me adesso cerchiamo anche di avere calma, perché quando cominciamo a pensare che in Europa abbiamo bruciato 140 miliardi (di capitalizzazione in Borsa-ndr)per la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, io capisco, ma mi auguro che quel braccio di ferro si chiuda in una stretta di mano”. E “serve fare presto, perché i 90 giorni per noi sono già già diventati il primo giugno”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato nell’ultima giornata del festival dell’economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole24ore... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

