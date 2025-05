Orsini Confindustria | L’Europa deve cambiare passo serve una risposta rapida per l’industria

Nell'ultima giornata del Festival dell'Economia di Trento, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha esortato a una risposta rapida per l'industria europea. In un contesto di rapidi cambiamenti globali, ha sottolineato l'urgenza di un'accelerazione da parte dell'Europa per affrontare le sfide economiche e mantenere la competitività. Orsini ha messo in evidenza la necessità di un approccio deciso e innovativo per il futuro dell'industria.

Nell’ultima giornata del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole24ore, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha lanciato un appello chiaro e deciso: l’Europa deve accelerare il passo. Emanuele Orsini Il contesto è quello di un mondo in rapida trasformazione, con decisioni che assumono un impatto immediato sull’economia globale. Un esempio lampante arriva dagli Stati Uniti, dove solo due giorni fa Donald Trump ha annunciato dazi al 50% su alcuni prodotti, una mossa che potrebbe avere conseguenze significative anche per il Vecchio Continente. “È ovvio che oggi l’Europa, e io sono un europeista convinto, deve cambiare passo”, ha dichiarato Orsini... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Orsini (Confindustria): “L’Europa deve cambiare passo, serve una risposta rapida per l’industria”

