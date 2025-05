orrore sulle alpi trovati i corpi di cinque sciatori

Nell’alta quota svizzera, l’inverno persiste a maggio, avvolgendo il maestoso massiccio alpino. Tra creste e ghiacci, cinque sciatori sono stati trovati senza vita, i loro corpi abbandonati in silenzio. L’assenza di segni di lotta e il gelo avvolgono la scena, creando un’atmosfera di inquietudine. Un mistero sulle Alpi, dove il silenzio e il vento nascondono più di quanto lasciato intuire.

Il silenzio dell'alta quota. Il rumore del vento tra le creste. L'inverno che resiste anche a maggio. In Svizzera, tra le pieghe di ghiaccio del massiccio alpino, qualcosa non torna. Alcuni sci lasciati ai piedi di una parete, solitari. Nessun segno di vita. Nessun movimento. Solo il gelo. E un mistero. Gli elicotteri si alzano. Il cielo resta limpido, ma l'aria pesa. I soccorritori conoscono bene quei luoghi. Sanno che ogni angolo può nascondere qualcosa. Sanno che l'Adler è una montagna che non fa sconti. Si muovono in fretta...