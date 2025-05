Ecco l'oroscopo di lunedì 26 maggio 2025: una giornata di energie positive e nuove possibilità. I segni di Ariete e Toro si preparano a vivere momenti stimolanti nel lavoro e nei sentimenti, con opportunità da cogliere. Attenzione però a evitare impulsività e eccessivi sforzi. Scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno e affronta la settimana con fiducia e determinazione.

Ariete. Lavoro Giornata favorevole per nuove idee e progetti ambiziosi ma attenzione a non essere troppo impulsivi Amore Incontri interessanti in vista soprattutto se single la passione sarà protagonista Salute Energia al top ma cerca di non esagerare con ritmi frenetici Toro. Lavoro Momento di stabilità professionale ideale per consolidare le tue posizioni evitando rischi inutili Amore Atmosfera romantica con il partner mentre i single potrebbero ricevere una proposta intrigante Salute Ottimo equilibrio fisico ma cerca di mantenere una dieta bilanciata Gemelli. Lavoro Giornata dinamica con opportunità da cogliere al volo grazie alla tua comunicativa Amore Legami solidi e comprensione con il partner mentre i single avranno modo di socializzare Salute Ottima forma mentale ma cerca di non trascurare il riposo notturno Cancro...