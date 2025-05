Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 25 maggio 2025

Oroscopo Capricorno di Paolo Fox, 25 maggio 2025: i nati sotto questo segno, governati da Saturno, sono resilienti e determinati. Con ambizione e disciplina, affrontano le sfide quotidiane e si impegnano verso obiettivi chiari. Anche in momenti difficili, la loro forza interiore li aiuta a mantenere equilibrio e motivazione, favorendo successi personali e professionali. Continuate a credere nelle vostre capacità e a perseverare, poiché giorni promettenti sono all'orizzonte

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia.

