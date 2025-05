Ornella Vanoni | Per me la morte è vicina Cosa confessa a Verissimo

In un toccante incontro con Silvia Toffanin a Verissimo, Ornella Vanoni si apre sul tema della morte e dell'invecchiamento. Con la sua imminente celebrazione dei 91 anni, la famosa cantante riflette sulle sfide e le paure che accompagnano il passare del tempo. La sua sincerità e profondità di sentimenti promettono di offrire agli spettatori una visione autentica e commovente del significato della vita e della sua inevitabile conclusione.

Il tempo che passa, la fine della vita che inevitabilmente diventa una compagna dei propri pensieri. Ornella Vanoni affronta il tema della morte nella sua intervista a Silvia Toffanin, domenica 25 maggio, a Verissimo su Canale 5. La cantante a settembre compirà 91 anni: "Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico 'non siamo più come prima'". Vanoni, tra i protagonisti di Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove con un contratto appena rinnovato per la prossima stagione, non ci gira intorno: "Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91...

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni

Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

Ornella Vanoni: «Alla mia età si pensa alla morte come vicina, senza ansia»

Ornella Vanoni, alla soglia dei suoi anni, riflette sulla morte senza paura e presenta il suo nuovo libro, "Vincente o perdente".

Ornella Vanoni: «Non so se arrivo a Natale. Alla mia età si pensa alla morte come vicina, senza ansia»

Ornella Vanoni, cantante e scrittrice, ha presentato il suo nuovo libro al Salone di Torino. Tra riflessioni sulla vita, la morte e le sfide personali, con lucidità e senza paura, condivide pensieri su amore, politica e il rapporto con le nuove generazioni, ispirando con la sua saggezza e sincerità.

