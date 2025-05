Ore d’inferno in autostrada | tir si ribalta traffico in tilt per tutto il giorno

Una mattinata di caos ha colpito l'A10, tra Genova Pra' e Aeroporto, a causa di un incidente che ha visto un tir ribaltarsi, generando un traffico in tilt per ore. Clacson, nervi tesi e colonne d'auto ferme si sono susseguiti sotto il sole cocente, paralizzando la mobilità del ponente ligure per oltre sei ore e causando pesanti disagi agli automobilisti in transito.

Una mattinata di caos che si è trascinata fino al tardo pomeriggio, tra clacson, nervi tesi e colonne d'auto ferme sotto il sole. Il blocco dell'autostrada A10 tra Genova Pra' e Aeroporto, in direzione del capoluogo, ha paralizzato l'intera mobilità del ponente ligure per oltre sei ore, con pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria e sulla A26. A causare il blackout è stato un tir carico di carni surgelate, ribaltatosi autonomamente poco dopo le 9 del mattino all'uscita della galleria Cantarena, al km 4,3. L'impatto ha provocato la rottura del serbatoio e la dispersione di gasolio sull'asfalto, rendendo necessario l'intervento di decine di operatori, mezzi di soccorso e tecnici di Autostrade per l'Italia...

