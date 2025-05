Operazione segreta per Alice Campello | il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle

Alice Campello ha condiviso un duro sfogo sui social dopo che alcune foto rubate l'hanno mostrata in sedia a rotelle durante un intervento chirurgico a New York. L'influencer ha denunciato l'invasione della sua privacy, esprimendo il suo dolore e la frustrazione per come è stata rappresentata in un momento così difficile della sua vita. Un messaggio che mette in luce le sfide personali affrontate lontano dai riflettori.

L'influencer si √® sfogata sui social network, denunciando quanto accaduto mentre si trovava a New York per un delicato intervento chirurgico... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Operazione segreta per Alice Campello: il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle

Altre letture consigliate

Alice Campello, operazione lampo negli USA: ‚ÄúSulla sedia a rotelle‚ÄĚ. Come sta

Alice Campello condivide un momento di grande vulnerabilità con i suoi follower, raccontando l'imprevisto che ha segnato il suo viaggio negli Stati Uniti: un'operazione d’urgenza a New York.

Il coraggio di Alice Campello: la sua storia dopo l'intervento

Alice Campello, moglie dell'attaccante √Ālvaro Morata, si apre sulla sua esperienza dopo l'intervento a New York.

Alice Campello lontana da Morata: ‚ÄúSono stata operata e sono sconcertata‚Ķ‚ÄĚ

Alice Campello, influencer e moglie del calciatore √Ālvaro Morata, si trova lontana dal marito dopo un'operazione che l'ha costretta a lungo rimanere in sedia a rotelle.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Operazione segreta per Alice Campello: il duro sfogo dopo le foto rubate in sedia a rotelle

ilgiornale.it scrive: L'influencer si è sfogata sui social network, denunciando quanto accaduto mentre si trovava a New York per un delicato intervento chirurgico ...

Alice Campello parla di l'operazione in New York è di a viulazione di a privacy

Come scrive notizie.it: Alice Campello, nota influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata, ha recentemente rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a New York. La decisione di rendere pubblica la sua esp ...

Alice Campello rivela: «Sono stata operata a New York. Sulla sedia a rotelle, facevo fatica a camminare»

Secondo msn.com: Alice Campello preoccupa i fan. L'imprenditrice digitale ha rivelato di essere stata operata a New York e di aver avuto difficoltà a camminare. Nelle sue storie Instagram tutto inizia ...