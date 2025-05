Operazione Endgame distrutti sette ceppi malware che minacciavano il mondo intero | ecco quali erano

Operazione Endgame: un duro colpo ai criminali informatici di tutto il mondo. Europol ed Eurojust hanno coordinato forze dell'ordine di diversi Paesi per distruggere sette pericolosi ceppi di malware che minacciavano la sicurezza globale. Questa operazione ha portato allo smantellamento dell'infrastruttura chiave dietro tali software malevoli, contribuendo a proteggere milioni di utenti da gravi attacchi digitali.

Duro colpo ai criminali informatici di tutto il mondo a seguito dell'operazione Endgame, messa in atto da Europol ed Eurojust. Le due agenzie hanno coordinato diverse forze dell'ordine di numerosi Paesi. L'obiettivo era smantellare l'infrastruttura chiave dietro i malware, ovvero software progettati per danneggiare un sistema informatico. I programmi erano utilizzati per lanciare attacchi ransomware. Le autorità hanno bloccato circa 300 server in tutto il mondo, neutralizzato 650 domini ed emesso mandati di arresto internazionali contro 20 soggetti.