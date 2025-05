Onori a Cannes al regista dissidente iraniano Jafar Panahi Teheran accusa la Francia | Siamo stati offesi

Il Festival di Cannes rende omaggio al regista dissidente iraniano Jafar Panahi, ma nuove tensioni emergono tra Iran e Francia, con Teheran che accusa Parigi di "offese" e convoca l'incaricato d'affari francese. Nel contesto mediorientale, Israele fa un passo verso gli aiuti a Gaza, mentre la Striscia continua a essere colpita da raid aerei, causando un drammatico bilancio di vittime.

Le autoritĂ iraniane convocano l'incaricato d'affari francese in patria e protesta per le "accuse infondate di Parigi". Israele apre agli aiuti a Gaza: possibile svolta nella distribuzione umanitaria. Nuovi raid sulla Striscia, molti morti... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Onori a Cannes al regista dissidente iraniano Jafar Panahi, Teheran accusa la Francia: "Siamo stati offesi"

Festival di Cannes 2025: vince Un Simple Accident di Jafar Panahi, regista iraniano dissidente che per 14 anni non ha potuto lasciare il suo paese. «Che nessuno osi dirci come vestirci, che cosa fare, come comportarci»

“La cosa più importante è la libertà dell’Iran”, l’appello del regista dissidente Panahi a Cannes

Cannes 2025: Palma d’Oro a Jafar Panahi, il regista iraniano dissidente che sfida il regime. Tutti i premi

