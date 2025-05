Omicidio Mattia Caruso per la Corte il processo contro la fidanzata è da rifare | considerare le provocazioni

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 20 anni per Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, il cui omicidio ha suscitato grande clamore. Ora, il processo dovrà essere rifatto, considerando le provocazioni e il contesto relazionale tra i due. Questa decisione apre nuove prospettive per un caso complesso e delicato, mettendo in luce dinamiche spesso trascurate nei procedimenti legali.

La Cassazione annulla la condanna a 20 anni per Valentina Boscaro: il processo si rifarà tenendo conto del contesto relazionale con Mattia Caruso... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Mattia Caruso, per la Corte il processo contro la fidanzata è da rifare: considerare le provocazioni

