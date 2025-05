Omicidio Garlasco Nordio ‘difende’ Stasi | Irragionevole la condanna dopo due assoluzioni

Nell'ambito del caso di omicidio di Garlasco, l'avvocato Nordio difende la posizione di Stasi, sottolineando l'irragionevolezza della condanna che segue due assoluzioni. Secondo Nordio, è inaccettabile che venga emessa una condanna senza ripetere l'intero processo, soprattutto quando i giudici precedenti hanno già sollevato dubbi. Questa situazione solleva interrogativi sulla solidità della giustizia e sul rispetto del principio della ragionevole certezza nella condanna.

« Trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l’intero processo. Tutto questo è irrazionale perchè, se per legge si può condannare soltanto, al di là di ogni ragionevole dubbio, quando uno o più giudici hanno già dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare. Questo secondo me è irragionevole».... 🔗 Leggi su Feedpress.me