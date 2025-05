Omicidio del 23enne Carlo La Verde denunciati tre familiari per irregolarità sulla custodia di armi

A quasi un mese dall’omicidio del 23enne Carlo La Verde a San Gregorio di Catania, i carabinieri intensificano i controlli e hanno denunciato tre familiari per irregolarità sulla custodia delle armi. L’episodio ha sconvolto la comunità, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle armi in famiglia e sulla sicurezza del territorio. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e responsabilità di quanto accaduto.

Proseguono i controlli dei carabinieri a San Gregorio di Catania, dove quasi un mese fa si è consumato il tragico omicidio del 23enne Carlo La Verde, colpito da un colpo di pistola sparato dal padre. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale e che ha portato i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Omicidio del 23enne Carlo La Verde, denunciati tre familiari per irregolarità sulla custodia di armi

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Omicidio piccolo Ale: Rasero chiede il primo permesso premio

Antonio Rasero, ex broker genovese, ha richiesto il primo permesso premio dopo essere stato accusato dell'omicidio di Alessandro Mathas, un bambino di otto mesi, avvenuto nel marzo 2010.

La collezione a km zero di Burberry: nei giardini di Re Carlo III con le protagoniste di Downton Abbey

La collezione a km zero di Burberry si svela nei suggestivi giardini di Re Carlo III, con le protagoniste di Downton Abbey come icone di eleganza.

Fregene, 60enne morta in un villino: non si esclude ipotesi omicidio

Fregene è sconvolta per la misteriosa morte di una donna di 60 anni, trovata senza vita nel suo villino.

Cosa riportano altre fonti

San Gregorio di Catania, controlli sulle armi dopo l’omicidio del 23enne Carlo La Verde: 3 denunce

Segnala newsicilia.it: San Gregorio di Catania, controlli sulle armi dopo l’omicidio del 23enne Carlo La Verde: 3 denunce, ecco i dettagli.

Controlli sulle armi dopo l’omicidio di Carlo La Verde, denunciati tre parenti della vittima

Da grandangoloagrigento.it: Proseguono i controlli dei Carabinieri a San Gregorio di Catania, dove quasi un mese fa si è consumato il tragico omicidio del 23enne Carlo La Verde, colpito da un colpo di pistola sparato dal padre.

Giovane ucciso dal padre a San Gregorio: tre parenti denunciati per irregolarità sulle armi detenute

Come scrive meridionews.it: In mattinata, i militati hanno concluso una verifica su vari obiettivi, tra cui anche l’abitazione di famiglia della vittima.

Catania: uomo spara durante una festa e uccide il figlio 23enne - La Vita in Diretta 29/04/2025