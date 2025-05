Omicidio alle porte di Milano Vasilica Potinku accoltellata e uccisa in casa | si indaga

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, alle porte di Milano, dove Vasilica Potinku, una donna di 35 anni, è stata trovata accoltellata e uccisa nella sua casa di via Stelvio. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 maggio, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità avviano un'indagine per far luce sulle circostanze della sua morte.

Una donna di 35 anni è stata accoltellata e uccisa nella sua abitazione al civico 16 di via Stelvio a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 25 maggio. La vittima è stata trovata riversa sul pavimento della sua abitazione. Si chiama Vasilica Potinku e ha origini...

Un omicidio scuote Legnano, alle porte di Milano. Una donna di 35 anni, cittadina romena, è stata brutalmente accoltellata nella sua casa in via Stelvio, nel pomeriggio di domenica 25 maggio.

