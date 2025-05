Omicidio alle porte di Milano Vasilica Potincu accoltellata e uccisa in casa | si indaga

Un omicidio scuote la tranquilla periferia milanese: Vasilica Potincu, 36 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Legnano. Stesa a terra con un coltello conficcato nella schiena, la donna è stata brutalmente accoltellata. Le autorità stanno ora indagando su questo crimine che ha lasciato la comunità in stato di shock. Sviluppi e dettagli sulla vicenda sono attesi nelle prossime ore.

Stesa a terra sul pavimento di casa con un coltello conficcato nella schiena. Uccisa. È stata accoltellata e uccisa nel suo appartamento al piano rialzato del civico 16 di via Stelvio a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) Vasilica Potincu, 36 anni il prossimo ottobre.

Un tragico omicidio ha scosso Legnano, alle porte di Milano, dove Vasilica Potinku, una donna di 35 anni, è stata trovata accoltellata e uccisa nella sua casa di via Stelvio.

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

