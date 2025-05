Omicidio alle porte di Milano donna accoltellata e uccisa in casa | si indaga

Un omicidio scuote Legnano, alle porte di Milano. Una donna di 35 anni, cittadina romena, è stata brutalmente accoltellata nella sua casa in via Stelvio, nel pomeriggio di domenica 25 maggio. La scoperta del corpo, rinvenuto sul pavimento della sua abitazione, ha avviato un'inchiesta approfondita da parte delle autorità, che cercano di fare luce su un crimine che ha sconvolto la comunità locale.

Una donna di 35 anni è stata accoltellata e uccisa nella sua abitazione al civico 16 di via Stelvio a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 25 maggio. La vittima, una cittadina romena, è stata trovata riversa sul pavimento della sua abitazione. Sul caso sono in

