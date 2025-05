Omicidio a Legnano donna trovata morta nel suo appartamento | uccisa da una coltellata alla schiena

Legnano è sconvolta da un drammatico omicidio avvenuto nel pomeriggio di ieri. Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento con una ferita da arma da taglio alla schiena, in una scena che ha lasciato la comunità sgomenta. Mentre i festeggiamenti del Palio proseguono, le forze dell'ordine indagano per chiarire i motivi di questa triste tragedia.

Legnano, 25 maggio 2025 – Mentre la città si veste a festa per il tradizionale Palio, un grave fatto di cronaca ha scosso la comunità legnanese. Nel pomeriggio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano con l’automedica e i carabinieri sono intervenuti in via Stelvio, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni all’interno della sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dall’assenza della donna. Una volta entrati nell’appartamento, l’avrebbero trovata riversa a terra con un coltello conficcato nella schiena. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio a Legnano, donna trovata morta nel suo appartamento: uccisa da una coltellata alla schiena

