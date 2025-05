Oltre 5 milioni di euro per nuovi asili nido a Messina | i bandi nei prossimi mesi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato oltre 5 milioni di euro per finanziare nuovi asili nido a Messina, nell’ambito del PNRR. I fondi, destinati al Comune, saranno utilizzati nei prossimi mesi attraverso specifici bandi per la realizzazione e riconversione di strutture dedicate all’infanzia, rafforzando l’offerta educativa e territoriale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare i servizi rivolti alle famiglie messinesi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato i finanziamenti destinati al Comune di Messina per la realizzazione e riconversione di asili nido nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e ricerca, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Oltre 5 milioni di euro per nuovi asili nido a Messina: i bandi nei prossimi mesi

