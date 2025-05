Oltre 18mila persone hanno partecipato alla Polimirun di Milano

Oltre 18.000 persone hanno animato le strade di Milano durante la PolimiRun, la corsa sponsorizzata Adidas il 25 maggio. Studenti, dipendenti, laureati, ma anche amici e famiglie, si sono uniti in una grande festa sportiva nel cuore della città , dimostrando spirito di comunità e passione per il running. Un evento che ha unito diverse generazioni e background in un colorevole e vivace insieme.

