Il mercato discografico italiano si anima con un nuovo intenso weekend di uscite, dove si intrecciano suoni e generi diversi. Dall'intensitĂ dell'album di Rkomi al freschissimo approccio pop di Olly, passando per le sonoritĂ uniche dei Casino Royale e il rap coinvolgente di Nerone. Senza dimenticare l'originale reinterpretazione dello stornello romano da parte di Ketama126, la musica continua a raccontare storie e emozioni.

Nuovo intenso weekend di uscite per quel che riguarda il mercato discografico italiano. Tanti gli ottimi album, da quello intimista di Rkomi a quello immaginifico dei Casino Royale, dalla conversione allo stornello romano di Ketama126 all’imperituro favoloso rap di Nerone. Le ragazze della valle, Vale LP e Lil Jolie, la combinano grossa, il disco è una bomba, ma bene anche I Patagarri e anche un gradino sopra la fabula di DadĂ . Un disastro catastrofico gli EP dei ragazzi di Amici, se Antonia perlomeno propone un pop trito e ritrito ma perlomeno corretto, TriGno non sembra proprio baciato dal talento, Jacopo Sol è decisamente mollaccioso... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Olly ci mette il cuore, i Coma_Cose puro pop, solito dramma estivo Fred De Palma, disastro TriGno. Le nostre recensioni

