Olimpia Milano in semifinale | battuta Trento 89-82 con un super Shields

Olimpia Milano supera Trento 89-82 e si qualifica in semifinale, con una prestazione di Shields. La squadra fatica, ma porta a casa il risultato, portando il punteggio sul 3-1 nella serie. Ora attende di conoscere se affronterà Virtus Bologna o se sarà necessario un gara 5 contro Venezia. La qualificazione avvicina Milano alla semifinale, con speranze di raggiungere la finale.

Semifinale sia. L’Olimpia Milano fatica, ma completa la sua missione contro una volitiva Trento vincendo 89-82. Così fa il punto del 3-1 e si qualifica in semifinale in attesa di scoprire oggi se sarà raggiunta dalla Virtus Bologna o se ci sarà una gara 5 dei felsinei contro Venezia. È ancora uno Shavon Shields straordinario quello che guida Milano al successo, l’ex ala trentina ne segna 27 con 47 da 2 punti e 57 da 3, rinverdendo i fasti migliori dopo una stagione un po’ troppo opaca. Se le due prestazioni offensive dell’americano segneranno un suo cambio di passo, questo sarà fondamentale per la corsa verso lo scudetto dell’Armani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano in semifinale: battuta Trento 89-82 con un super Shields

Altre letture consigliate

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Olimpia Milano sfida Aquila Trento per la semifinale: obiettivo chiudere i conti

Oggi alle 18, l’Olimpia Milano ospita l’Aquila Trento al Forum per la semifinale. Con l’obiettivo di chiudere i conti e accedere alla finale, i biancorossi puntano sulla precisione nelle triple, dopo aver cambiato il volto di Gara 3 grazie alle 20 triple realizzate.

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla

L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Olimpia Milano in semifinale: battuta Trento 89-82 con un super Shields

Segnala msn.com: Semifinale sia. L’Olimpia Milano fatica, ma completa la sua missione contro una volitiva Trento vincendo 89-82. Così fa il punto del 3-1 e si qualifica in semifinale in attesa di scoprire oggi se sarà ...

L'Olimpia Milano è in semifinale! Trento battuta 89-82 in gara-4 con 27 punti di Shavon Shields

Secondo eurosport.it: BASKET, SERIE A - Il season-high da 27 punti di Shavon Shields spinge l'EA7 Emporio Armani Milano in semifinale: l'Olimpia batte la Dolomiti Energia Trentino pe ...

L'Olimpia batte Trento e chiude la serie: in semifinale Virtus Bologna o Venezia

msn.com scrive: Nei playoff della Serie A di basket, l'Olimpia Milano batte 89-82 Trento e si qualifica per la semifinale, dove affronterà Bologna o Venezia (la serie è sul 2-1 per la Virtus). Ancora al Forum, i camp ...