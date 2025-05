Ok le telecamere ma ancora non basta

Il movimento civico Noi per Pontedera, nato nel dicembre scorso per promuovere il tema della sicurezza, riconosce le telecamere installate ma sottolinea che non bastano. Invita l’amministrazione comunale a intensificare gli interventi per contrastare furti e rapine, evidenziando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare i cittadini.

Da parte del movimento civico Noi per Pontedera, nato lo scorso dicembre dalla volontà di alcuni residenti per portare il tema della sicurezza sui tavoli dell’amministrazione comunale e per chiedere a più riprese interventi per contrastare furti e rapine, arriva un plauso all’amministrazione per le misure annunciate nei giorni scorsi. In particolare in sindaco Matteo Franconi ha annunciato un potenziamento del sistema di telecamere di videosorveglianza in città e un aumento di ulteriori 4 vigili della Polizia locale nel periodo estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ok le telecamere ma ancora non basta"

