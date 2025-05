Oggi sole e caldo ma è solo un break per l’estate bisogna aspettare fine mese | le previsioni meteo

Oggi, 25 maggio, il sole splende grazie all'alta pressione delle Azzorre, portando caldo e bel tempo in tutta Italia. Tuttavia, si tratta di un breve break prima di un altro cambiamento meteorologico previsto entro fine mese. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, le condizioni miglioreranno temporaneamente con ampi spazi soleggiati, ma bisogna ancora aspettare per l'estate stabile e definitiva.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 25 maggio, torna il sole grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre ma è solo un break. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma il deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia con ampi spazi soleggiati e un aumento delle temperature con punte massime sui 22-23°C al Nord, intorno ai 24-25°C . L'articolo Oggi sole e caldo ma è solo un break, per l’estate bisogna aspettare fine mese: le previsioni meteo proviene da Webmagazine24. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Oggi sole e caldo ma è solo un break, per l’estate bisogna aspettare fine mese: le previsioni meteo

