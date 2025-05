Oggi l’ultimo brindisi dei Concerti aperitivo

Oggi si conclude la rassegna I Concerti Aperitivo della Filarmonica Gioachino Rossini, con l'ultimo appuntamento al Palazzo Gradari alle 11. L'evento metterà in scena una sezione cruciale dell'orchestra, gli ottoni in formazione di quintetto, offrendo al pubblico un'esibizione speciale e coinvolgente.

L' Ensemble di Ottoni della FGR è costituito da Gabriele Buffi e Simone Amelli, trombe, Antonio Russo corno, Giovanni Tonti, trombone, e Eros Sabbatani alla tuba.

