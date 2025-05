Oggi gli ultimi 300 prigionieri Lavrov | Ora il memorandum

Oggi sono stati annunciati gli ultimi 300 prigionieri catturati, secondo Lavrov: «Ora il memorandum». Questi uomini, con caratteristiche fisiche riconoscibili e bandiere ucraine, sono stati presi vicino a determinate aree, in un contesto di assedio e conflictualità. La situazione si inquadra in un più ampio scambio di prigionieri e negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto ucraino, con il ministro Lavrov che evidenzia l’importanza di questo passo verso un accordo ufficiale

«Guarda bene, è stato preso vicino a.». È un assedio per gli uomini che scendono dai pullman. Testa rasata, zigomi sporgenti e bandiere ucraine sulle spalle, portano i segni di . Oggi gli ultimi 300 prigionieri. Lavrov: «Ora il memorandum»

Ucraina: Zelensky, completata prima fase scambio prigionieri, liberi in 390

Riporta msn.com: Milano, 23 mag. (LaPresse) - "Stiamo riportando a casa la nostra gente. La prima fase dell'accordo di scambio '1000 per 1000' è stata completata. Questo ...

Gli ultimi: prigionieri serbi e russi sul fronte alpino

Secondo balcanicaucaso.org: Nei reparti bosniaci combattevano cattolici, ortodossi e musulmani che oggi ... ultimi ingranaggi del meccanismo bellico, messi a reggere con i propri corpi lo sforzo nelle retrovie, dove morivano ...

Hamas libera tre ostaggi israeliani in cambio di 300 prigionieri palestinesi