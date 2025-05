Oggi e domani un segnale dalle urne Amministrative | ecco dove si vota

Oggi e domani si vota in 117 Comuni italiani, tra cui 4 capoluoghi: Matera, Taranto, Ravenna e Genova. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Molti scrutinano i risultati, in particolare la sfida genovese tra Piciocchi e Salis, che rappresenta uno degli appuntamenti principali di queste amministrative.

Sono 117 i Comuni che andranno al voto domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15). Solo 32 quelli sopra i 15mila abitanti con 4 capoluoghi: Matera, Taranto, Ravenna e Genova. Genova La sfida ligure vede 7 candidati in campo, ma i riflettori sono tutti puntati sul duello Piciocchi-Salis. Pietro Piciocchi è il candidato del centrodestra, vice dell'ex sindaco di Genova Marco Bucci ora governatore della Liguria. Silvia Salis, giĂ vicepresidente del Coni e lanciatrice del martello plurimedagliata, è appoggiata da un campo larghissimo che va dal Pd a Italia Viva passando per il M5S e Avs. Qui la sfida per i dem è strappare la cittĂ al centrodestra che la guida da 8 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oggi e domani un segnale dalle urne. Amministrative: ecco dove si vota

