Obesità Cina batte Stati Uniti | il boom di casi e la corsa all’oro delle Big Pharma

Negli ultimi mesi, l'obesità in Cina ha superato gli Stati Uniti, scatenando una corsa mondiale tra le big pharma per sviluppare farmaci anti-obesità. Un cambiamento silenzioso, poi esploso, che ha rivoluzionato il settore medico ed economico, rendendo queste molecole il centro di una competizione senza precedenti nel panorama farmacologico globale.

Negli ultimi mesi un cambio di passo prima silenzioso, poi dirompente, ha attraversato il mondo della medicina e dell'economia. I farmaci anti-obesità, un tempo relegati a un angolo della farmacologia metabolica, sono diventati il cuore pulsante di una corsa globale con pochi precedenti. Le molecole nate per il diabete hanno cambiato pelle: ora sono strumenti di trasformazione corporea, oggetti del desiderio e soprattutto leve di un mercato in espansione vertiginosa. Semaglutide e tirzepatide, nomi fino a ieri noti solo agli specialisti, oggi riecheggiano nelle conference call dei colossi farmaceutici e nelle pagine economiche dei quotidiani finanziari.

