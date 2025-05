NXT TNA | Mike Santana è nel backstage di Battleground

Mike Santana è nel backstage di Battleground, pronto a vivere un momento storico nel wrestling. Con la recente partnership tra TNA e WWE, i fan hanno assistito a eventi mozzafiato, dalle difese titolate incrociate ai debutti sorprendenti. Questo incontro segna un nuovo capitolo nel mondo del wrestling, dove le rivalità e le opportunità si intrecciano, promettendo emozioni senza precedenti.

Fin da quando è stata annunciata ufficialmente la partnership tra TNA e WWE, sono tante le "prime volte" a cui i fan hanno assistito: dalle difese titolate incrociate tra NXT e TNA, ai tanti debutti di questi mesi da una parte e dall'altra, passando per la prima apparizione di un campione TNA alla Royal Rumble e a WrestleMania. Ma c'è una cosa che non è ancora successa, ed è che un wrestler di una delle due compagnie vinca un titolo mondiale dell'altra. E magari questo potrebbe succedere già questa sera a Battleground, quando Joe Hendry difenderà il suo titolo contro Trick Williams. Ma indipendentemente da chi vincerà, uno sfidante potrebbe essere già pronto...

