Nuovo sabotaggio della rete elettrica in Costa Azzurra | Nizza nel mirino dopo Cannes

Nuovo sabotaggio sulla rete elettrica in Costa Azzurra, dopo gli attentati di Cannes, mette nel caos Nizza e la regione. L’attacco, avvenuto ieri nel sud-est della Francia, ha causato blackout diffusi e solleva profonde preoccupazioni sulla sicurezza. Il recente episodio si aggiunge a una serie di atti vandalici mirati alle infrastrutture cruciali, alimentando timori di instabilità in un’area già provata da recenti minacce.

Ieri Cannes, oggi Nizza e la Costa Azzurra resta al buio e con enormi dubbi sulla sicurezza. Il tutto a causa di un nuovo, apparente sabotaggio a un un impianto elettrico nel sud-est della Francia, dopo quelli che sabato hanno messo in pericolo la chiusura del Festival di Cannes. Questa volta è successo poco distante: nella notte tra sabato e domenica a Nizza un incendio a una centralina elettrica, definito “doloso” dal sindaco della cittĂ , Christian Estrosi, appiccato nel malfamato quartiere di Moulins, ha messo temporaneamente al buio circa 45mila abitazioni nella parte occidentale della cittĂ e nei vicini comuni di Saint-Laurent-du-Var e Cagnes-sur-Mer, con effetti temporanei anche su alcune linee di tram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo sabotaggio della rete elettrica in Costa Azzurra: Nizza nel mirino dopo Cannes

