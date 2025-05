Nuovo ospedale dei Sibillini si aspetta il ritorno della Medicina

Il nuovo ospedale dei Sibillini, intitolato al Beato Antonio, sta vivendo un rinnovamento con l’obiettivo di riaprire la Medicina di Amandola e rilanciare servizi storici. Negli ultimi mesi, l’area montana ha visto l’apertura di nuovi servizi e il ritorno di quelli tradizionali. L’intento è di migliorare le strutture sanitarie locali, favorendo l’accesso e garantendo assistenza qualificata alla comunità. Si attende con fiducia il ritorno della Medicina e l’in

E' stato avvertito negli ultimi mesi un vento di rinnovamento nell'area montana grazie all'apertura di nuovi e al ritorno di vecchi servizi. Ora nel mirino c'è il ritorno della Medicina Amandola nel nuovo ospedale dei Sibillini intitolato al 'Beato Antonio' e l'inaugurazione della ' Casa delle Associazioni '. "Per Medicina Amandola – spiega il sindaco continua Adolfo Marinangeli – è una ritorno che non solo Amandola, ma tutta la comunità dei Sibillini attende con ansia. Onestamente sono fiducioso, c'è stato sempre un dialogo con il dirigente dell'Ast Grinta, si è ragionato sulle sfumature, ma sono stati sempre rispettati gli impegni presi.

