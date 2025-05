Nuovo impianto idroelettrico di Chiareggio | Le domande restano

Il dibattito sul nuovo impianto idroelettrico di Chiareggio resta vivo. Dopo la replica del sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, alle critiche iniziali, continuano le opposizioni di Michele Comi e Alfredo Lenatti, che si scagliano contro il progetto. Le questioni sulla sua realizzazione generano ancora discussioni, con i contrari che ribadiscono le loro preoccupazioni e riserve sull’impatto ambientale e sul miglioramento del paesaggio. La discussione rimane aperta e

