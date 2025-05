Nuovo centenario a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino, il 25 maggio 2025, si celebra un importante traguardo: i 100 anni di Giuseppe Badini. Il sindaco Agnelli ha voluto rivolgere calorosi auguri al centenario, ricordando la lunga vita di Giuseppe, che fino a pochi anni fa camminava ancora, grazie alla sua vitalitĂ e al desiderio di condividere il suo spirito con la comunitĂ . Un compleanno di grande significato per tutta la cittĂ .

Arezzo, 25 maggio 2025 – Nuovo centenario a Castiglion Fiorentino. Oggi è il compleanno di Giuseppe Badini. Gli auguri del sindaco Agnelli. “Auguri a Giuseppe Badini, per i suoi 100 anni, oggi festeggiati pur muovendo pochi passi, fino a pochi anni addietro ambulante in tanti mercati in cui vendeva i prodotti del nostro territorio. Buon compleanno Beppe”. Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli rivolti prima di persona e poi via social a Giuseppe Badini, il nuovo centenario del comune di Castiglion Fiorentino. Ed oggi pomeriggio festa grande in casa Badini insieme ai nipoti e i tanti amici che insieme al “giovanotto” Beppe ricorderanno i tanti momenti passati insieme... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo centenario a Castiglion Fiorentino

