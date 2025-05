Nuovo allenatore Milan due nomi caldi per il post Conceicao

Il Milan prepara il cambio in panchina per la stagione 2025-2026, dopo l'addio di Sérgio Conceição. Tra i candidati più caldo, due nomi emergono come possibili successori, alimentando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori. La società rossonera valuta attentamente le opzioni giuste per rinforzare il progetto tecnico e riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano e europeo.

Il Milan si separerà da Sérgio Conceição e sembra che stia valutando in particolare due nomi come nuovo allenatore per la stagione 2025-2026 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo allenatore Milan, due nomi caldi per il post Conceicao

Approfondisci con questi articoli

Nuovo allenatore Milan, arrivano conferme definitive! Tre nomi sul taccuino, loro due i preferiti

Il Milan è pronto a voltare pagina con l'arrivo di un nuovo allenatore. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, tre nomi emergono sul taccuino della dirigenza: Italiano, Allegri e la suggestione Gasperini.

Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore.

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite

Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

Approfondimenti da altre fonti

Nuovo allenatore Milan, c’è anche Xavi nella lista di Tare: la situazione è attualmente questa

Secondo milannews24.com: Nuovo allenatore Milan, c’è anche Xavi nella lista di Tare: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime notizie sui rossoneri Il Milan è pronto a cambiare allenatore. Il club rossonero, con ogn ...

Milan, Tare ha firmato: è lui il nuovo ds. Primo compito il nuovo allenatore

Segnala repubblica.it: MILANO – Il lungo casting per il seggio vacante da direttore sportivo del Milan ha trovato soluzione: Igli Tare ha firmato ieri il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi tre anni. P ...

Nuovo allenatore Milan, due nomi in pole sugli altri: Allegri e… Le ultimissime

Lo riporta milannews24.com: Nuovo allenatore Milan, due nomi in pole sugli altri: Allegri e… Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, con l’avvento imminente di Igli Tare, e ...

Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me - formazione Milan