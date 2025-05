Nuova vita per la Schiava | breve storia della riscoperta del vino tradizionale altoatesino

Scopri la rinascita del vino tradizionale altoatesino attraverso il viaggio e i sapori attorno al Lago di Caldaro. Questa breve storia racconta come il vitigno locale, un tempo nascosto, stia tornando in auge grazie alla sua freschezza e all'enoturismo, regalando nuova vita alle terre e alle tradizioni di questa affascinante regione. Un percorso tra vigneti, cultura e degustazioni, per riscoprire un patrimonio unico.

Viaggio e assaggi intorno al lago di Caldaro, patria del vitigno altoatesino che torna in auge grazie alla sua freschezza e all'enoturismo... 🔗 Leggi su Gamberorosso.it ¬© Gamberorosso.it - Nuova vita per la Schiava: breve storia della riscoperta del vino tradizionale altoatesino

In 8 etichette la nuova vita della Schiava di Caldaro: i nostri assaggi

Scrive gamberorosso.it: Ecco in 8 etichette il racconto di come la chiava di Caldaro sta trovando una nuova vita, lontana dall'idea di rosso semplice e scarico ...

