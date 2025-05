Nuova Real Metauro trionfa 4-1 contro Camerino | Bracci protagonista

La Nuova Real Metauro ha vinto con un netto 4-1 contro Camerino, grazie alla prestazione protagonista di Bracci. La squadra di Ferri si impone con autorevolezza, confermando la buona forma e la determinazione in questa stagione. Una vittoria importante che rafforza la posizione in classifica e mette in luce il talento dei singoli, specialmente Bracci, protagonista indiscusso sul campo.

nuova real metauro 4 camerino 1 NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Furiassi (1’st Colombaretti), Giuliani, Vagnini, Grossi (27’st Falcioni), Carboni (38’st Aiudi), Aguzzi, Boiani (27’st Vitali), Bracci, Loberti (1’st Fraternali). All. Ferri CAMERINO: Petrelli, Barilaro, Corazzi (27’st Moriconi), Scotini, Di Luca, Cottini (40’pt Martellucci), Frinconi, Gianfelici (1’st Campagnacci), Jachetta (1’st Santamarinova), Gubinelli, Maccioni (37’st Cesari) All. Giacometti Arbitro: Ciccioli di Fermo Reti: 3’pt e 20’st Bracci, 7’ pt Loberti, 13’ pt Carboni, 32’st Campagnacci La nuova Real Metauro è campione Regionale di Prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova Real Metauro trionfa 4-1 contro Camerino: Bracci protagonista

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Nuova Real Metauro in finale del Titolo Regionale, Castelfrettese fermata dalla sfortuna

La Nuova Real Metauro accede alla finale del titolo regionale, superando la Castelfrettese, fermata però dalla sfortuna.

Finale regionale Prima categoria: Nuova Real Metauro sfida Camerino

Oggi alle 15.30 a Calcinelli di Colli al Metauro si disputa la finale regionale di Prima Categoria tra Nuova Real Metauro e Camerino, entrambe promosse dai loro campionati.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova Real Metauro trionfa 4-1 contro Camerino e conquista il titolo regionale

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Finale regionale Prima categoria: Nuova Real Metauro sfida Camerino

Da msn.com: Oggi a Calcinelli di Colli al Metauro, Nuova Real Metauro e Camerino si contendono il titolo regionale di Prima categoria.

Nuova Real Metauro in finale del Titolo Regionale, Castelfrettese fermata dalla sfortuna

Lo riporta msn.com: La Nuova Real Metauro vince contro la Castelfrettese e accede alla finale del Titolo Regionale grazie al gol di Bracci.

SSD MURAGLIA - NUOVA REAL METAURO 2-0 HIGHLIGHTS 1^ CATEGORIA 30^ GIORNATA 2024/2025