Nuova ondata di bombardamenti in Ucraina | le immagini dei soccorritori al lavoro a Mykolaiv

Una nuova ondata di bombardamenti in Ucraina ha colpito Mykolaiv, provocando gravi devastazioni e perdite umane. Le immagini dei soccorritori al lavoro testimoniano la portata della tragedia segnata da un attacco notturno con droni, che ha causato almeno 12 vittime. Un video pubblicato sui social del Servizio di Emergenza ucraino documenta le conseguenze di questo attacco, evidenziando la crisi in corso nel paese.

Un video pubblicato sui social della pagina ufficiale del Servizio di Emergenza dello Stato ucraino mostra le conseguenze di un attacco notturno di droni sulla città meridionale di Mykolaiv. Gli attacchi russi hanno ucciso almeno 12 persone.

