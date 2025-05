Nuova attività a Terni | Cucina internazionale dedicata alla cittadinanza e abbinata all’identità del locale

A Terni nasce una nuova attività di cucina internazionale, dedicata sia alla cittadinanza che all’identità del locale. Frederico Zanani, con una vasta esperienza nel settore tecnologico, ha lasciato il Brasile nel 2019 per seguire il cuore e trasferirsi in Italia, motivato dal desiderio di offrire un’esperienza culinaria autentica e internazionale, integrando tradizioni e sapori diversi in un ambiente accogliente per la comunità locale.

Una lunga quanto significativa esperienza nell’imprenditoria in ambito tecnologico. Nel corso del 2019 Frederico Zanani ha salutato il Brasile per trasferirsi in Italia: “Una scelta di cuore – esordisce alla nostra redazione di www.ternitoday.it – dato che mio figlio aveva il desiderio di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Nuova attività a Terni: “Cucina internazionale dedicata alla cittadinanza e abbinata all’identità del locale”

