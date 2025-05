nuoto alberto razzetti e sara franceschi sugli scudi nel mare nostrum a canet

Nel suggestivo contesto della piscina di Canet, in Francia, si è conclusa l'edizione 2025 del circuito Mare Nostrum di nuoto, lasciando il segno nell'album dei ricordi. Gli azzurri Alberto Razzetti e Sara Franceschi hanno brillato, con Razzetti che ha conquistato il podio nei 200 delfino, dimostrando qualità straordinarie. I risultati ottenuti dai nuotatori italiani ribadiscono il prestigio e la competitività del nostro paese nel panorama internazionale.

Finita nell'album dei ricordi l'edizione 2025 del circuito Mare Nostrum di nuoto. Nella piscina di Canet, in Francia, in casa Italia sono arrivati risultati considerevoli. Alberto Razzetti, in particolare, ha risposto presente e fatto vedere qualità non comuni. Il ligure si è imposto nei 200 delfino in 1:56.05, in una gara in cui in terza posizione ha concluso Federico Burdisso col tempo di 1:57.84. Secondo l'ungherese Richard Marton (1:57.80). Altra affermazione per gli azzurri è stata quella di Sara Franceschi. La toscana ha fatto suoi i 400 misti col crono di 4:40.28, replicando quanto di buono fatto vedere anche nella distanza breve ieri...