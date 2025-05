Nozze Claudia Ruffo e Rocco Pierri | Capri fra wedding scudetto Napoli e compleanno

A maggio, Capri si trasforma nello scenario incantevole delle nozze di Claudia Ruffo e Rocco Pierri, un evento che celebra l’amore e la bellezza. Tra l’aria salmastra e il profumo dei fiori d’arancio, si intrecciano momenti di festa per il wedding e il compleanno, mentre il battito dei cuori si fonde con l’entusiasmo per il nuovo scudetto del Napoli. Un fine settimana da immortalare per sempre.

Capri, tre sere di maggio, aria salmastra che si mescola all’odore dei fiori d’arancio. Ci muoviamo fra vicoli stretti, barche ormeggiate a filo d’acqua, telefoni già pronti a catturare l’istante. Un fine settimana che – vi avvisiamo – difficilmente uscirete dal cuore in fretta. Perché concentrare tutto in ventiquattro ore quando si può spalmarlo su . L'articolo Nozze Claudia Ruffo e Rocco Pierri: Capri fra wedding, scudetto Napoli e compleanno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nozze Claudia Ruffo e Rocco Pierri: Capri fra wedding, scudetto Napoli e compleanno

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Claudia Ruffo di Un posto al sole ha sposato Rocco Pierri: tra gli invitati gli attori di UPAS e Francesca Chillemi - Claudia Ruffo, l'attrice di Un posto al sole che ha vestito i panni di Angela, ha sposato il compagno Rocco Pierri in un weekend da sogno a Capri ... fanpage.it scrive

Claudia Ruffo sposa, a Capri le nozze dell’attrice con Rocco Pierri - Claudia Ruffo, attrice di “Un posto al sole” che ha vestito i panni di Angela Poggi, ha sposato Rocco Pierri in una cerimonia scatenata a Capri. Gli sposi hanno festeggiato le loro nozze con un weeken ... Da msn.com

Claudia Ruffo sposa, le nozze a Capri di una delle attrici più amate di Un Posto al Sole - Un lungo weekend dedicato ai festeggiamenti per il matrimonio di Claudia Ruffo e Rocco Pierri: dalle nozze civili alla cerimonia dinanzi al mare, passando per la festa scudetto ... Si legge su dilei.it

A Capri matrimonio dell'attrice di Un Posto al Sole Claudia Ruffo: white wedding ai Bagni di Tiberio